Mistover: Rundentaktisches Abenteuer in dunklen Dungeons angekündigt - 4Players.de

Mit Mistover hat KRAFTON ein rundentaktisches Rollenspiel angekündigt, das am 19. Oktober auf Steam , PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll und das nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich an Darkest Dungeon erinnert. Immerhin führt man auch in Mistover eine Gruppe Abenteurer durch prozedural generierte Gemäuer, wo man nicht nur Kämpfe austrägt, sondern sich auch um das geistige Wohlbefinden der Helden kümmert. Die offizielle Beschreibung erwähnt Gier als inneren Konflikt.Wie gewohnt können in dem betont anspruchvollen Spiel alle Mitglieder der Gruppe ihr Leben verlieren. Man sollte daher ein möglichst schlagkräftiges Team zusammenstellen, u.a. indem man die acht Charakterklassen sinnvoll kombiniert. 13 Fähigkeiten können die Kämpfer dabei erlernen, ihre Ausrüstung darf man zudem verbessern.Besondere Bedeutung kommt dem titelgebenden Nebel zu, der auf nicht näher genannte Art alles beeinflusst, mit dem er in Berührung kommt. Das betrifft sowohl die Abenteurer als auch deren Ausrüstung sowie Gegenstände der Umgebung, die Monster, Pflanzen und Tiere. Man müsse sich deswegen ständig auf wechselnde Bedingungen einstellen.