Mistover: Taktik-Rollenspiel für PC, PS4 und Switch startklar - 4Players.de

Der südkoreanische Entwickler und Publisher Krafton hat sein taktisches Roguelike-Rollenspiel Mistover am 10. Oktober 2019 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht. Die Umsetzung für PlayStation 4 soll hierzulande am 14. Oktober folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (aktuell sind 62 Prozent von 258 Reviews positiv). Der Preis beträgt jeweils 27,99 Euro, eine kostenlose Anpielfassung steht bereit. Dazu heißt es vom Hersteller: "In einer kurzen Demo können Spieler in der Zeitherausforderung (Time Trial) versuchen, einem Dungeon innerhalb des Zeitlimits von 10 Minuten zu entkommen. Die komplette Demoversion enthält außerdem eine Einführung in das Spiel mit Einblick in die Hintergrundgeschichte des allgegenwärtigen Nebels und eine detaillierte Erklärung der Spielmechaniken."