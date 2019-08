UnderMine: Bergbau-Abenteuer gräbt sich in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC) Screenshot - UnderMine (PC)

Am 20. August 2019 ist das Untertage-Abenteuer UnderMine von Thorium Entertainment und Fandom in den Early Access auf Steam gestartet, wo es in sechs bis acht Monaten zur Marktreife gebracht werden soll. Bis zum 27. August wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 58 Reviews positiv).Die Macher beschreiben ihr 2020 auch für Xbox One und Nintendo Switch erscheinendes Spiel wie folgt: "UnderMine ist ein Action-Abenteuer im Rogue-Stil mit etwas RPG mit dabei. UnderMine verbindet Kampf und Dungeon-Crawling aus traditionellen Spielen im Rogue-Stil, wie 'The Bindung of Isaac', mit dem Fortschrittssystem von Roguelites wie 'Rogue Legacy', und bietet einen völlig neuen Einstieg in das Genre. Bei jedem Durchlauf kannst du Gold abbauen und die Macht des Bauern stärken, indem du mächtige Relikte findest. Rette NPCs und bringe sie in deine Zentrale zurück, wo sie ihre Läden eröffnen und dir für zukünftige Durchläufe starke Verbesserungen anbieten. Tauche tiefer ein, erkunde jedes neue Gebiet und entdecke die vielen Geheimnisse, bis du schließlich den mächtigen Boss besiegt hast." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer