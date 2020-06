UnderMine: Bergbau-Abenteuer (Roguelike) gräbt sich bald aus dem Early Access

UnderMine von Thorium Entertainment wird am 6. August 2020 den Early Access hinter sich lassen und auf PC, Mac, Linux und Xbox One (inkl. Xbox Game Pass für Konsole) erscheinen.Mit der Version 1.0 werden der Endboss plus Abschlussvideo, zusätzliche Story-Inhalte, weitere Szenarien und mehr Gegenstände, Gegner und Herausforderungen ins Spiel kommen ( Details ). Passend zum Update 1.0 soll der Preis auf 19,99 Dollar angehoben werden (aktuell: 14,99 Dollar). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 3.013 Reviews positiv)."UnderMine ist ein Action-Abenteuer im Rogue-Stil mit etwas RPG mit dabei. UnderMine verbindet Kampf und Dungeon-Crawling aus traditionellen Spielen im Rogue-Stil, wie 'The Bindung of Isaac', mit dem Fortschrittssystem von Roguelites wie 'Rogue Legacy', und bietet einen völlig neuen Einstieg in das Genre. Bei jedem Durchlauf kannst du Gold abbauen und die Macht des Bauern stärken, indem du mächtige Relikte findest. Rette NPCs und bringe sie in deine Zentrale zurück, wo sie ihre Läden eröffnen und dir für zukünftige Durchläufe starke Verbesserungen anbieten. Tauche tiefer ein, erkunde jedes neue Gebiet und entdecke die vielen Geheimnisse, bis du schließlich den mächtigen Boss besiegt hast."Letztes aktuelles Video: Release Trailer