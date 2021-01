UnderMine: Bergbau-Abenteuer bekommt bald eine Switch-Umsetzung

We're celebrating our 1000th "how about Switch?" email by actually releasing on #NintendoSwitch 🎉🎉



UnderMine will be available for preorder on the #eShop Feb 4th, and release Thursday, Feb 11th!



(It's been ready for months, but we're serious about milestones 😎) pic.twitter.com/gva0KmRfEd



— UnderMine ⛏ (@undermine_game) January 28, 2021

Wann kommt UnderMine für Switch? Wann kommt UnderMine für Switch? Entwickler Thorium Entertainment wurde offenbar von derart vielen Nutzern nach einer Umsetzung seines Roguelike-Bergbau-Abenteuers gefragt, dass eine entsprechende Fassung gestern auf Twitter bestätigt wurde. Sie soll übrigens schon am Donnerstag, 11. Februar als Download im eShop erscheinen.Die Vorbestellungen starten bereits am Montag, 4. Februar. Das Spiel sei schon seit Monaten fertig, man habe aber erst die eintausendste Anfrage nach einer Switch-Umsetzung abwarten wollen, so die Entwickler scherzhaft auf dem offiziellen Twitter-Auftritt. Der Steam-Store erklärt zur PC-Fassung:"Wage dich in die Tiefen der UnderMine und entdecke ihre Geheimnisse – Bauer für Bauer! UnderMine ist ein Roguelike-Actionabenteuer, das Kämpfe mit der Erkundung von Verliesen mit einem RPG-ähnlichen Fortschrittssystem verbindet. Du kannst Gold abbauen, deine Werte verbessern und es erneut versuchen! Hunderte Gegenstände warten darauf, von dir entdeckt zu werden – Relikte, Tränke, Segen und Flüche bringen dir Kombos und bleiben dir in Form von neuer Erfahrung nach jedem Durchlauf erhalten. Fordere gefährliche Bosse heraus und rette hilfreiche Charaktere, die dir neue Aufwertungen für dein Abenteuer bringen. Entziffere die kryptischen Nachrichten der Bewohner der UnderMine und finde mehr über das Geheimnis im Herzen des Verlieses heraus.Entdecke Relikte, Tränke, Gebete, Segen und sogar Flüche, die dir zu einem perfekten Durchlauf verhelfen. Sieh zu, wie Gegenstände mit anderen zu Combos werden und dir einen Bauerngott der Vernichtung bescheren.Entdecke freundliche (und einige unfreundliche) Charaktere, die gerettet werden wollen. Nachdem du sie zurück in die Zentrale der Mine bringst, bieten sie dir mächtige Verbesserungen an, die du bei jedem Durchlauf nutzen kannst.Erkunde jede Ecke und jeden Winkel, um Hunderte Geheimnisse zu finden. Neue Relikte, Tränke, Charaktere und Teile der Geschichte verbergen sich hinter Statuen, Steinen und Wänden auf jedem Stockwerk.Jeder Bereich der UnderMine enthält einen (oder mehr!) tödlichen Boss, für den du Planvermögen, Geduld, Strategie und Talent brauchst. Bereite dich gut vor, denn du wirst auf die Probe gestellt!UnderMine besteht aus einer umfangreichen Welt, die sich erkunden lässt, sowie charmante Charaktere und eine Hintergrundgeschichte voller Intrigen. Begib dich in die missliche Lage der Bauern aus Delvemore. Ein Boss, der sich weder für sie noch für ihre Sicherheit interessiert, hat ihnen befohlen, sich extremen Gefahren zu stellen. Eine ziemlich witzige Situation, wenn man sie sich vorstellt, und etwas, für das wir alle Verständnis haben."