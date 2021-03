Undermine: PS4-Version erscheint Ende März

Thorium Entertainment hat eine PS4-Umsetzung seine Roguelike-Bergbau-Abenteuers UnderMine angekündigt. Sie soll am 30. März zum Preis von knapp 20 Euro erscheinen."Nachdem wir mehr als 600.000 Spieler auf anderen Plattformen erreicht haben, kam uns zu Ohren, dass die PlayStation-Community verlangt hat zu wissen, wann sie an der Reihe ist", so Derek Johnson, Gründer von Thorium Entertainment. "Wir freuen uns, endlich auf Sonys Plattform zu kommen und sind startbereit, Inhalte wie das Royals-Update zu allen Versionen des Spiels innerhalb der kommenden Monate zu bringen."UnderMine erschien bereits im August 2020 für PC, Xbox One, Mac und Linux, gefolgt von einer Switch-Umsetzung im vergangenen Februar.Letztes aktuelles Video: PS4 Release Trailer