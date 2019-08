NYX: The Awakening: Action-Adventure im Nordamerika der 80er Jahre angekündigt - 4Players.de

Screenshot - NYX: The Awakening (PC) Screenshot - NYX: The Awakening (PC) Screenshot - NYX: The Awakening (PC) Screenshot - NYX: The Awakening (PC) Screenshot - NYX: The Awakening (PC)

Black Sail Games und All in! Games wollen einen mit dem auf der gamescom 2019 angekündigten Action-Adventure NYX: The Awakening ins Nordamerika der 1980er Jahre entführen. Die optisch an Sci-Fi- und Fantasy-Legenden sowie musikalisch an den ikonischen Synthwave jener Dekade angelehnte Reise in die Vergangenheit soll 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) beginnen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in deinem schlimmsten Albtraum. Komm ruhig ein wenig näher und begib dich in eine andere Welt, wenn du dich traust... Eine Stadt im Nordamerika der 1980er Jahre. NYX, die Göttin der Nacht, hat wieder einmal eine sterbliche Seele für ihre quälenden Psychospiele eingefangen. Diesmal ist es aber alles anders. Diesmal hat sie eine Seele erwischt, von der sie besser hätte fernbleiben sollen - Victoria, oder kurz: Vicky! Vicky wehrt sich gegen die Regeln dieser verzerrten Version ihres Lebens und lehnt sich gegen das göttliche Terrorregime auf. Vicky ist dazu bereit, alle Fallen und Herausforderungen zu überwinden, die NYX ihr in den Weg stellt, um sie zur ewigen Gefangenen der Dunkelheit zu machen.Hilf Vicky dabei, sich gegen albtraumhafte Gegner zu behaupten, gefährlichen Fallen zu auszuweichen und die Wahrheit herauszufinden, die sich hinter dieser düsteren Fassade verbirgt. NYX: The Awakening ist ein Feuerwerk kultiger Retro-Nostalgie. Lass dich von der Musik in diese Welt entführen und freue dich über die zahlreichen popkulturellen Verweise aus dem verrücktesten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts! Dynamische Action, knallbunte Neon-Optik, nostalgische Atmosphäre und ein tief liegendes Geheimnis - ein astreines Spielerlebnis ist garantiert!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer