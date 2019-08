Knights of Honor 2: Sovereign: THQ Nordic kündigt sein erstes Grand-Strategy-Spiel an - 4Players.de

THQ Nordic und Black Sea Games haben das Strategiespiel Knights of Honor 2: Sovereign angekündigt, das 2020 für PC erscheinen soll. Die Fortsetzung des 2004 veröffentlichten Knights of Honor (zum Test ) sei der erste Ausflug in Grand-Strategy-Gefilde für THQ Nordic, so der Publisher.Weiter heißt es: "In Kooperation mit den erfahrenen Entwicklern von Black Sea Games ist das gemeinsame Ziel, ein mittelalterliches Strategiespiel zu entwickeln, das auf der einen Seite den gewohnten Tiefgang und die Feature-Fülle bietet, gleichzeitig aber für jedermann zugänglich ist. Wählet Euer Königreich und führt es zu Ruhm und Ehre oder in den Untergang - das Schicksal Eurer Untertanen liegt ganz in Eurer Hand. Verwaltet die Wirtschaft, geleitet Euer Volk auf den rechten religiösen Pfad, werdet ein meisterhafter Diplomat und ein furchtloser General. Werdet der Herrscher, den das Volk liebt und erschafft ein Geschlecht, das Generationen überdauert."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer