Pushy and Pully in Blockland: Die kooperativen Blockschiebereien stehen auch auf Switch bereit

Aktualisierung vom 22. Mai 2020, 15:41 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. Mai 2020, 10:18 Uhr:

Spiele allein oder mit einem Freund.

Klassisches Gameplay mit noch nie zuvor gesehenen Twists.

Kombinier Blöcke derselben Farbe, um das Power-up zu kreieren, das du benötigst oder die Bonuspunkte, die deine Position in den Bestenlisten hochtreibt.

Beende das Level, indem du alle Gegner besiegst, bevor die Zeit davon läuft.

Besiege mehr als ein Monster auf einmal oder lasse mehr als zwei Blöcke platzen, um extra Kombopunkte zu erhalten.

50 liebevoll handgemachte Level.

5 einzigartige Bosse werden dich herausfordern.

Bestenlisten und Levelbewertung. Kannst du eine höhere Punktzahl als deine Freunde erreichen?

Spiele danke Steam Remote Play Together online zusammen mit Freunden.

Mittlerweile hat Resistance Studio Pushy and Pully in Blockland auch für Switch veröffentlicht. Der Download des bereits auf PC und Xbox One erschienenen Puzzle-Abenteuers (zum Test ) kostet 9,99 Euro im eShop . Die PS4-Umsetzung soll in den kommenden Wochen folgen.Am 5. Mai 2020 hat Resistance Studio sein Puzzle-Abenteuer Pushy and Pully in Blockland für PC und Xbox One veröffentlicht. Der Download via Steam und Microsoft Store kostet jeweils 9,99 Euro. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 21. Mai, die für PlayStation 4 zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Spiel lädt dazu ein, "sich durch 50 handgefertigte Level zu bewegen, herausfordernde Puzzle zu lösen, niedliche Kreaturen zu bekämpfen und das Raumschiff zu bergen, um dem Blockland zu entfliehen - alles in einer liebevollen Retro Pixel-Art Ästhetik.Mit der klassischen Match-3 Mechanik können drei oder mehr Blöcke der gleichen Farbe miteinander kombiniert werden, um Power-ups freizuschalte und mehr als ein Monster auf einmal zu besiegen, um extra Komopunkte zu erhalten. Pushy and Pully in Blockland kann alleine oder mit einem Freund im Koop-Modus gespielt werden." Auf Steam ist zudem der Soundtrack des spanischen Komponisten José Ramón Bibiki García als DLC verfügbar.Als Spiel-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer