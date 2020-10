LUNA - The Shadow Dust: Zauberhafter Rätselturm erscheint bald auf der Switch

Bald kann der bewegende, hübsch gezeichnete Rätsel-Trip von LUNA - The Shadow Dust auch unterwegs beginnen. Wie Coconut Island Games mitteilt, erscheint der bereits für PC und Mac erhältliche Titel am kommenden Donnerstag, 22. Oktober für Nintendo Switch. Maja resümierte im Februar im Test:"LUNA - The Shadow Dust ist ein kleines, aber feines Indie-Adventure mit wundervollem Artdesign und stimmungsvollem Soundtrack. In jeder kleinen Animation sieht man die Liebe und Sorgfalt, die das Team von Lantern Studio in ihr Erstlingswerk gesteckt hat. Dabei bleibt die Story zwar im Hintergrund, denn durch den Verzicht auf Sprache bleiben interessante Details verborgen - das ist wiederum ein Vorteil für alle, die Geschichten gerne interpretieren. Die Rätsel sind vielfältig kreativ, gut ausgeklügelt und bieten ausreichend Abwechslung, auch wenn sie für Hardcore-Knobler zu leicht sind. Das besondere Highlight sind aber die liebenswerten Charaktere und die handgezeichneten Zwischensequenzen, die durch ihren Stil bezaubern."Letztes aktuelles Video: VideoTest