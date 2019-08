REDO!: Düsteres Sci-Fi-Metroidvania veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - REDO! (PC) Screenshot - REDO! (PC) Screenshot - REDO! (PC) Screenshot - REDO! (PC) Screenshot - REDO! (PC)

Robson Paiva hat sein düsteres Sci-Fi-Metroidvania REDO! am 20. August 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam werden aktuell 8,19 Euro, auf itch.io 9,99 Dollar für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 30 Reviews positiv).Der nach eigenen Angaben u. a. von Tsutomu Nihei und H. P. Lovecraft inspirierte Titel entführt in eine dystopische, von Biomaschinen überrannte Welt, in der sich ein einsames Mädchen auf die Suche nach einem anderen Menschen begibt. Die Erkundung der 2D-Schauplätze soll nicht-linear, der Spielablauf gemächlich und methodisch sein. Zudem wird eine breit gefächerte Auswahl an Waffen und Werkzeugen versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer