Hell of Men: Blood Brothers: Echtzeit-Strategie im Ukraine-Konflikt startet in den Early Access - 4Players.de

Aktualisierung vom 24. September 2019, 07:45 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 27. August 2019, 08:21 Uhr:

Whacky Squad Studio hat Wort gehalten und sein fiktionales Echtzeit-Strategiespiel Hell of Men: Blood Brothers am 23. September an die Early-Access-Front auf Steam geschickt, wo es etwa ein halbes Jahr die Stellung halten soll. Der Preis beträgt aktuell 9,99 Euro und soll zur Veröffentlichung angehoben werden. Der Mehrspielermodus soll in zwei bis drei Wochen hinzugefügt werden.Am 23. September 2019 will Whacky Squad Studio sein Echtzeit-Strategiespiel Hell of Men: Blood Brothers im Early Access auf Steam veröffentlichen, wo es in ca. sechs Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Über die Homepage der Entwickler kann bereits eine kostenlose Demo-Fassung des Spiels heruntergeladen werden.Als Schauplatz dient ein fiktionales Szenario, in dem Russland und die NATO durch die russische Annexion der Ukraine aneinandergeraten. Neben einer fünf bis sechs Stunden langen Einzelspieler-Kampagne mit sechs Story-Einsätzen über zwei in Polen stationierte Brüder werden auch Skirmish-Gefechte gegen die KI, ein Koop-Modus mit verschiedenen Missionszielen sowie Mehrspieler-Schlachten zwischen zwei (1-gegen-1) und vier Spielern (2-gegen-2) versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer