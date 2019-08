Football Manager 2020: Wird Anfang November 2019 erscheinen; auch auf Stadia - 4Players.de

Alle Jahre wieder: Sports Interactive und SEGA haben die diesjährigen Football-Manager-Versionen angekündigt. Football Manager 2020 (für PC und Mac, Stadia), Football Manager 2020 Touch (für PC, Mac, iOS und Android) und Football Manager 2020 Mobile (für iOS and Android) werden alle Anfang November 2019 veröffentlicht. Football Manager 2020 Touch für Nintendo Switch erscheint gegen Ende November 2019."Mit dem Football Manager 2020 erhalten Spieler die Chance, die Kontrolle über ihren eigenen Favoriten-Club zu übernehmen, das Schicksal ihres Teams zu bestimmen und alle Entscheidungen selber zu treffen - so wie echte Manager, die ihre Teams entwickeln und stets versuchen, mit ihrem Club dauerhaft erfolgreich zu sein", heißt es vom Publisher.Konkrete Informationen zu den Neuerungen und den Features der Fußball-Manager-Simulation wurden nicht genannt. Stattdessen wird in der Pressemitteilung hervorgehoben, dass die "eigene Meinung" wohl relevant wäre. Weiterführend heißt es: "Fußball ist ein Spiel, zu dem es zahlreiche und vielfältige Meinungen gibt. Von der Team-Auswahl zu Transfers und Taktiken - jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, um den Ball auf dem Platz ins Netz und den Verein in der Saison an die Tabellenspitze zu bringen."Über die Veröffentlichung auf Stadia schreibt Miles Jacobson, Studio-Direktor von Sports Interactive: "Mit dem Football Manager auf Stadia verwenden wir eine Technologie, die nur mit dieser Plattform verfügbar ist, nutzen die Kraft der Cloud und die Rechenzentren von Google, um zu ermöglichen, dass mehr Spiele zeitgleich ablaufen können, während mit dem gesamten System zugleich Bandbreite eingespart wird. Das bedeutet für die Spieler, dass mehr Ligen in den Savegames hinterlegt werden oder, dass sie bei gleicher Anzahl an Ligen ein schnelleres Spielerlebnis haben, jedoch die Spiele schneller als auf jeder anderen Plattform abgewickelt werden können."Sega: "Football Manager 2020 ist der offizielle Nachfolger des rekord-brechenden Football Manager 2019, der bis zum heutigen Tage nicht nur über alle veröffentlichten Plattformen der schnellst- und bestverkaufte, sondern auch der meistgespielte Ableger der Serie ist. Auch neun Monate noch nach der Veröffentlichung spielen mehr als 60% aller Käufer der PC/Mac-Version des FM19 jeden Monat den erfolgreichen Manager ihres eigenen Clubs."Letztes aktuelles Video: Trailer