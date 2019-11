Football Manager 2020: Beta für Vorbesteller angepfiffen - 4Players.de

Ab sofort steht die Beta für alle Vorbesteller von Football Manager 2020 bei Steam zur Verfügung. Das haben Sega, Sports Interactive und Publisher Koch Media bekannt gegeben."Die Beta-Version ist eine fast vollständige (aber noch nicht ganz endgültige) Version des Spiels, sodass Spieler während des Spiels auf einige Bugs und Probleme stoßen können. Diese können über die Schaltfläche "Fehler melden" in der Seitenleiste des Spiels direkt an das Sports-Interactive-Team gemeldet werden. Das Onlinespiel ist ebenfalls aktiviert, es besteht jedoch bis zur vollständigen Veröffentlichung des Spiels am 19. November kein Zugriff auf den Steam-Workshop oder die Pre-Game- oder In-Game-Editoren", heißt es in der Pressemitteilung.Praktisch: Wer in der Beta die Einzelspieler-Karriere startet, kann seinen Spielstand in die Vollversion übertragen und muss nicht wieder von vorne anfangen. Wer sich bis zur Veröffentlichung am 19. November für eine Vorbestellung entschließt, erhält noch Zugriff auf die Beta.Letztes aktuelles Video: Miles meets Hector Bellerin Climate Change