Football Manager 2020: Gratis-Woche verlängert; Endless Legend auch kostenlos spielbar

Aktualisierung vom 24. März 2020, 18:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. März 2020, 21:32 Uhr:

Sega und Sports Interactive haben die Gratis-Woche verlängert. Der Football Manager 2020 wird noch bis zum 1. April um 16:00 Uhr kostenlos auf Steam zur Verfügung stehen. Wer sich danach für den Kauf des Spiels entscheidet, kann seinen bis dahin erzielten Spielfortschritt behalten.Darüber hinaus ist auch ein Titel von den Amplitude Studios kostenlos spielbar. Bis zum 30. März kann Endless Legend gespielt werden (ebenfalls auf Steam ). Zugleich werden viele Endless-Titel und deren Erweiterungen mit bis zu 75% Rabatt bei Steam angeboten. Aktuell arbeitet das Studio an Humankind Der Football Manager 2020 kann bis zum 25. März 2020, um 16:00 Uhr (MEZ) kostenlos auf Steam ausprobiert werden. Das Spiel ist bis zum Ende dieser Aktionswoche voll spielbar. Die Fußball-Management-Simulation enthält seit 2019 die offizielle Bundesliga-Lizenz.Sega: "Dieser kostenlose Zugang gilt nur für das PC/Mac-Spiel (auf Steam) und ist dann bis zum Ablauf der Woche kostenlos spielbar. Wenn Sie danach weiterspielen möchten, können Sie die sportliche Reise fortsetzen, indem Sie das komplette Spiel bei Steam kaufen, um sicherzustellen, dass FM20 über diese Woche hinaus in Ihrer Bibliothek bleibt. (...) Wenn Sie bereits ein Steam-Konto haben, ist der Zugang zum Spiel ganz einfach - Spieler müssen nur auf die Produktseite von Football Manager 2020 bei Steam gehen und auf die Schaltfläche zum Herunterladen klicken. Das Spiel wird in die Bibliothek verschoben (...) Wenn kein Steam-Konto hat, geht auf www.steampowered.com, klickt auf 'Steam installieren' und folgt den Anweisungen. Sobald Steam installiert ist und Sie ein Konto eingerichtet haben, ist der Prozess derselbe wie oben beschrieben.""Football Manager 2020 ermöglicht es Ihnen, Ihren Fußballklub auf Ihre ganz eigene Weise zu führen. Jede Entscheidung zählt - in der diesjährigen Fassung gibt es zudem neue Funktionen und einerausgefeilten Spielmechanik, die Planung und Fortschritt wie nie zuvor belohnt und die Manager in die Lage versetzt, sowohl die Identität Ihres Vereins als auch Ihre eigene einzigartige Identität zu entwickeln und zu verfeinern"Letztes aktuelles Video: Miles meets Hector Bellerin Climate Change