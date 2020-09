Football Manager 2020: Über eine Million neue Spieler nach der kostenlosen Verteilaktion im Epic Games Store

ONE

MILLION

PLAYERS

in just 3 days



Welcome to our family all of you

We look forward to you being part of our franchise for decades to come

— Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020





There are currently 251,131 people (whilst online) playing Football Manager on PC & Mac across the Steam & Epic Stores, 10 months after the game was released.



I believe this is the highest we've ever achieved*



So proud that you're spending your Sundays with our work.

— Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020

Seit dem Beginn der kostenlosen Verteilaktion im Epic Games Store (Donnerstag um 17 Uhr) zählt Sports Interactive über eine Million neue Spieler, die den Football Manager 2020 erstmalig gestartet haben. Es wurden also Personen gezählt, die das Spiel auch gestartet und es nicht nur kostenlos angefordert haben.Laut Miles Jacobson (Studio Director) war die Free-Aktion im Epic Games Store wesentlich erfolgreicher als die kostenlose Testversion auf Steam, die zwei Wochen lang lief - allerdings durfte man das Spiel nach der Aktion auf Steam auch nicht dauerhaft behalten. Jacobson meinte, dass bereits am ersten Tag fünfmal so viele Leute das Angebot im Epic Games Store in Anspruch genommen hätten - im Vergleich zu den kompletten zwei Wochen auf Steam.Am Sonntag twitterte er noch, dass die Höchstzahl der gleichzeitig aktiven FM-2020-Spieler bei über 250.000 lag. Jacobson schätzt, dass dieser Wert ein neuer Rekord sein dürfte. Normalerweise verzeichnet Sports Interactive die höchste Spielerzahl in der Fußball-Manager-Simulation auf Wochensicht an einem Sonntag. Dieser Wert lag in den "normalen" Sonntagen vor dieser Free-Aktion stets zwischen 80.000 und 90.000 - und bei ca. 200.000 bei der Steam-Free-Weekend-Aktion.