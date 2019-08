MegaMan Zero/ZX Legacy Collection: Sammlung mit sechs Titeln angekündigt, darunter MegaMan ZX und ZX Advent - 4Players.de

Screenshot - MegaMan Zero/ZX Legacy Collection (PC) Screenshot - MegaMan Zero/ZX Legacy Collection (PC) Screenshot - MegaMan Zero/ZX Legacy Collection (PC) Screenshot - MegaMan Zero/ZX Legacy Collection (PC) Screenshot - MegaMan Zero/ZX Legacy Collection (PC)

Z-Saber bereit machen und zum Megamerge vorbereiten: Capcom hat soeben die MegaMan Zero/ZX Legacy Collection angekündigt. Die Sammlung wird ab dem 21. Januar 2020 als digitaler Download für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.Die Sammlung umfasst insgesamt sechs Titel. Mit dabei sind alle vier MegaMan-Zero-Spiele, MegaMan ZX und MegaMan ZX Advent.Capcom: "Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection bringt die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Serien, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe erstmals von den Handheld-Displays der Originalversionen auf große Bildschirme. Spielenostalgiker können die originale Sprite-Art auswählen oder HD-Filter aktivieren. Wer erstmals in die Titel der Zero- und ZX-Serien reinspielt, kann den optionalen Casual Scenario-Modus aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad eines jeden Spiels abzusenken. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen. Zwischen den Spielen warten die 600 Werke Produktionsart umfassende Galerie sowie der Musikplayer, der sowohl Originalkompositionen als auch neue Arrangements der Spielmusik wiedergibt, mit Kurzweil auf. Serienfans können sich zudem am Z-Chaser-Challenge-Mode ausprobieren."Letztes aktuelles Video: Trailer