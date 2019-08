Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King: Remaster-Doppelpack mit Aladdin (1993) und The Lion King (1994) - 4Players.de

Disney hat ein Remaster-Doppelpack mit Aladdin (1993) und The Lion King (1994) für PC via Steam, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Unterschiedliche Versionen der Spiele (je nach ursprünglicher Plattform) sollen zur Verfügung stehen. Das Paket soll irgendwann im Herbst 2019 erscheinen.Für Aladdin werden Anpassungen am Schwierigkeitsgrad, Kamera-Verbesserungen, Bugfixes und einige Überraschungen versprochen. Bei The Lion King wurden keine Angaben zu möglichen Anpassungen gemacht. In jedem der beiden Spiele wird man in Echtzeit zurückspulen können, um schwierige Bereiche erneut angehen zu können. Eine Quicksave-Funktion wird ebenfalls geboten. Der Publisher spricht zudem von 1080p-Grafik und "weiteren Verbesserungen für HDTV-Geräte" (Grafik-Filter). Eine Galerie mit Artworks und eine Soundtrack-Jukebox werden ebenso geboten.Letztes aktuelles Video: Trailer