Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King: Retro-Sammlung erscheint heute für PC und Konsolen - 4Players.de

Disney und Nighthawk Interactive veröffentlichen am 29. Oktober die Sammlung Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King für PC, PS4, Switch und One. Sie enthält - wie es der Name bereits verrät - die beiden Spiele Aladdin und Der König der Löwen, die in den Neunzigern auf 16-Bit-Plattformen wie dem Sega Megadrive und Super Nintendo veröffentlicht wurden. Der Preis wird im eShop mit 34,99 Euro angegeben.Die Sammlung enthält die Mega-Drive-, Game-Boy- und Super-Game-Boy-Versionen von Aladdin (Virgin Games) und The Lion King sowie zusätzlich die Super-Nintendo-Version von The Lion King. Eine Messe-Demo von Aladdin ist ebenso dabei, aber leider nicht die durchaus gelungene Umsetzung für das SNES.Für Aladdin werden Anpassungen am Schwierigkeitsgrad, Kamera-Verbesserungen, Bugfixes und einige Überraschungen versprochen. Bei The Lion King gibt es auch im jüngsten Beitrag auf dem PlayStation Blog keine Angaben zu möglichen Anpassungen gemacht. In jedem der beiden Spiele wird man in Echtzeit zurückspulen können, um schwierige Bereiche erneut angehen zu können. Eine Quicksave-Funktion wird ebenfalls geboten. Der Publisher spricht zudem von 1080p-Grafik und "weiteren Verbesserungen für HDTV-Geräte" (Grafik-Filter). Eine Galerie mit Artworks und eine Soundtrack-Jukebox werden ebenso geboten.Letztes aktuelles Video: Trailer