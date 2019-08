Yakuza 7: Neuer Protagonist, neue Stadt, neues Kampfsystem - 4Players.de

Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben auf einer Pressekonferenz Yakuza 7 (Ryu Ga Gotoku 7) angekündigt, mit dem große Änderungen in die Serie Einzug halten werden. GameSpot hat u.a. darüber berichtet, den ersten offiziellen Trailer seht ihr im nachfolgenden Video.Nachdem die Geschichte um Kazua Kiryu zu Ende erzählt wurde, tritt im siebten Teil mit Ichiban Kasuga ein neuer Protagonist ins Rampenlicht und Gematsu hat kurz und knapp übersetzt, wie Serienvater Toshihiro Nagoshi dessen Geschichte umrissen hat: Auch Kasuga musste ins Gefängnis und kehrt 18 Jahre später nach Kamurocho, den Schauplatz fast aller bisherigen Yakuza-Episoden zurück. Weil sein Leben dort in Gefahr ist, flüchtet er allerdings nach Yokohama, wo deshalb der Großteil des Abenteuers spielen wird.Eine Besonderheit ist dabei das neue Kampfsystem, denn Ichiban prügelt sich nicht in Echtzeit mit seinen Gegnern, sondern trägt ähnlich wie in japanischen Rollenspielen Rundenkämpfe aus. Wie das aussieht, hatte Ryu Ga Gotoku Studio schon Anfang April in einem Video gezeigt , das angeblich ein Aprilscherz war - tatsächlich geben die Entwickler um Nagoshi ihrer Serie aber diesen neuen Anstrich, wobei der Producer betont, dass sie auf das Feedback der Spieler hören werden. Sollte es negativ ausfallen, wollen sie wohl darüber nachdenken, zu ihrem alten System zurückzukehren.Ichiban ist außerdem großer Fan der Dragon-Quest-Serie , weshalb diese gelegentlich Erwähnung finden wird. Weiterhin wird es auch eine weibliche Figur geben, die in der Geschichte wohl eine große Rolle spielt. Das hatte Sega schon vergangenen Monat bekannt gegeben In Japan soll Yakuza 7 am 16. Januar 2020, in Europa aber ebenfalls bereits im Verlauf des kommenden Jahres erscheinen.