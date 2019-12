Yakuza: Like a Dragon: Neues Videomaterial aus Japan - 4Players.de

Sega Japan hat einen weiteren Trailer zu Yakuza: Like a Dragon (Yakuza 7) veröffentlicht, der einen Überblick über das Spiel geben soll - allerdings in japanischer Sprache. In dem Video sind laut Gematsu diverse Gegner, charakterbezogene Jobs (Klassen), Nebenfiguren, Beschwörungen, der Kauf von Waffen, Dungeons, Herstellung, drei Schauplätze (Kamurocho in Tokio, Sotenbori in Osaka und der Rotlichtbezirk Isezaki Ijincho in Yokohama), geheime Areale und Mini-Spiele zu sehen.Yakuza: Like a Dragon wird am 16. Januar 2020 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. In Europa wird das Spiel im Laufe des nächsten Jahres erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Trailer Japan"Die Schauspieler Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda und Kiichi Nakai werden den Hauptdarstellern des Spiels ihr Aussehen und ihre Stimmen verleihen, wobei Kazuhiro Nakaya den Hauptdarsteller des Spiels, Ichiban Kasuga, mimt. Yakuza: Like a Dragon stellt zum ersten Mal seit Beginn der Serie vor über einem Jahrzehnt einen neuen Hauptprotagonisten vor - Ichiban Kasuga, ein Mitglied der Yakuza auf niedriger Ebene, das versucht, sein Selbstwertgefühl unter Beweis zu stellen. Der Spieler folgt ihm und seiner bunten Crew, wenn diese versuchen, sich in diesem modernen menschlichen Drama zu Reichtum zu kommen", schreibt der Publisher.Der Großteil des Spiels wird in Isezaki Ijincho (Yokohama) stattfinden. Die Entwickler wollen eine völlig neue Seite von Japan zeigen, die in dieser Serie noch nie zuvor zu sehen war. Eine Besonderheit ist dabei das neue Kampfsystem, denn Ichiban prügelt sich nicht in Echtzeit mit seinen Gegnern, sondern trägt ähnlich wie in japanischen Rollenspielen die Schlägereien im Rundenmdous aus.