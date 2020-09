Yakuza: Like a Dragon: Releasetermine auf allen Plattformen leicht vorgezogen; PS5-Version aber ist im März 2021

Sega hat den Verkaufsstart von Yakuza: Like a Dragon (japanischer Titel - Ryu Ga Gotoku 7) um drei Tage vorverlegt. Das Spiel wird am 10. November 2020 für PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Das Spiel wird Smart-Delivery auf Xbox One unterstützen.Die Umsetzung für PlayStation 5 ist für den 2. März 2021 vorgesehen. Spieler, die sich für den Erwerb von Yakuza: Like a Dragon für PlayStation 4 entschieden haben, erhalten mit dem Start des Spiels am 2. März 2021 auf der neuen Konsolengeneration die Möglichkeit, das digitale Upgrade von Yakuza: Like a Dragon kostenlos herunterzuladen. Die PS5-Version von Yakuza: Like a Dragon wird am 2. März 2021 zudem auch separat erhältlich sein.Sega: "Yakuza: Like a Dragon stellt zum ersten Mal seit Beginn der Serie vor über einem Jahrzehnt einen neuen Hauptprotagonisten vor - Ichiban Kasuga, ein Mitglied der Yakuza auf niedriger Ebene, das versucht, sein Selbstwertgefühl unter Beweis zu stellen. Der Spieler folgt ihm und seiner bunten Crew, wenn diese versuchen, sich in diesem modernen menschlichen Drama zu Reichtum zu kommen. (...) Yakuza: Like a Dragon ist viel mehr als nur ein neues Kapitel in der Yakuza-Reihe. Ähnlich wie der neue englische Titel ist Yakuza: Like a Dragon eine komplette Neuinterpretation des Franchise, ein Meilenstein, der mit dem 15. Jubiläum der Serie zusammenfällt. Während der Großteil des Spiels in der großformatigen, sorgfältig realisierten Kulisse von Ijincho in Yokohama stattfindet, werden die Spieler eine völlig neue Seite Japans erkunden, die in dieser Serie noch nie zuvor gesehen wurde. Nicht nur das, sondern auch das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet und kombiniert Yakuzas bewährte Schlägereien mit einem rundenbasierten RPG-Kampfsystem."Letztes aktuelles Video: How Will You Rise