Yakuza: Like a Dragon: Ichiban Kasuga und die Minispiele in Yokohama

Sega gibt im Trailer "The Quest Begins" einen Einblick in das Leben des Yakuza-Schlägers Ichiban Kasuga und zeigt eine Auswahl an Minispielen, mit denen sich der Protagonist auf seiner Reise durch Yokohama die Zeit vertreibt. Zur Auswahl stehen z.B. Go-Karts, Kinobesuche, Baseball-Schlagkäfige, SEGA-Arcade-Automaten, schwierige Schulaufgaben und die Möglichkeit seine eigene Firma zu managen und erfolgreich zu machen.Darüber hinaus sind zum ersten Mal in der Serien-Geschichte die "beliebtesten" Karaoke-Songs der vergangenen Yakuza-Titel als englische Version enthalten, gepaart mit einigen neuen Liedern - u.a. Baka Mitai (I've been a Fool), Hell Stew, Like a Butterfly, Machine Gun Kiss, Spring Breeze und The Future I Dreamed of sind als englische Karaoke-Version enthalten. Yakuza: Like a Dragon wird am 10. November für PC (Windows 10, Steam), PS4, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X|S bietet das Smart-Delivery-Upgrade-System für Besitzer einer Xbox-One-Version. PlayStation-4-Benutzer erhalten ebenfalls einen kostenlosen Upgrade-Weg auf die PlayStation 5. Die PlayStation-5-Version wird am 2. März 2021 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: The Quest Begins