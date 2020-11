Yakuza: Like a Dragon: Ichiban Kasuga beginnt seine Jagd nach der Wahrheit

SEGA veröffentlicht heute Yakuza: Like a Dragon für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 als Day-Ichi-Version im Handel und digital für PC auf Steam. Die physische Day-Ichi-Version beinhaltet das Legenden-Kostüm-Set mit acht Kostümen für Ichibans Gruppe. Unser Test befindet sich in Arbeit.Nachdem die Geschichte um Kazuma Kiryu zu Ende erzählt wurde, tritt im siebten Teil mit Ichiban Kasuga ein neuer Protagonist ins Rampenlicht. Auch Kasuga musste ins Gefängnis und kehrt 18 Jahre später nach Kamurocho, den Schauplatz fast aller bisherigen Yakuza-Episoden zurück. Weil sein Leben dort in Gefahr ist, flüchtet er allerdings nach Yokohama, wo deshalb der Großteil des Abenteuers spielen wird. Eine Besonderheit ist dabei das neue Kampfsystem, denn Ichiban prügelt sich nicht in Echtzeit mit seinen Gegnern, sondern trägt ähnlich wie in japanischen Rollenspielen Rundenkämpfe aus. Es gibt ein dynamisches RPG-Party-System und eine optionale englische Vertonung u.a. mit George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell und Andrew Morgado.Produktbeschreibung: "In Yakuza: Like a Dragon schlüpfen Spieler in die Rolle Ichiban Kasugas (vertont von Kaiji Tang), ein Yakuzi mit Ecken und Kanten, der sich auf die Jagd nach der Wahrheit begibt. Ichiban wurde auf mysteriöse Art und Weise von seinem Clan betrogen - er saß freiwillig für 18 Jahre im Gefängnis ein, für eine Tat, die er nicht begangen hatte, um seinen Patriarchen und die Vaterfigur Masumi Arakawa (vertont von George Takei) zu schützen. Auf seinem Weg trifft er auf einige merkwürdige Charaktere, die sich seiner Truppe anschließen, beispielsweise der Ex-Cop Adachi (Andrew Morgado), die ehemalige Hebamme Nanba (Greg Chun) und Saeko (Elizabeth Maxwell), eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden. Spieler prügeln sich als Ichiban mit dem brandneuen runden-basierten Kampfsystem, inklusive (...) Brawls durch Yokohama. Zahlreiche Minispiele sorgen in Yakuza-typischer Manier für Abwechslung: Kart fahren, Baseball in Schlagkäfigen, Arcades, Karaoke und viele mehr. Der Titelsong 'Ichibanka' ist eine Komposition von Shonan No Kaze & Yasutaka Nakata."Die Umsetzung für PlayStation 5 ist für den 2. März 2021 vorgesehen. Spieler, die sich für den Erwerb von Yakuza: Like a Dragon für PlayStation 4 entschieden haben, erhalten mit dem Start des Spiels am 2. März 2021 auf der neuen Konsolengeneration die Möglichkeit, das digitale Upgrade von Yakuza: Like a Dragon kostenlos herunterzuladen. Die PS5-Version von Yakuza: Like a Dragon wird am 2. März 2021 zudem auch separat erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer