Yakuza: Like a Dragon: Kommende Yakuza-Spiele sollen ebenfalls rundenbasiert ablaufen

Yakuza solle sich weiter in diese Richtung entwickeln. Die Judgment-Reihe dagegen werde für den klassischen actionlastigeren Yakuza-Spielablauf in Echtzeit zuständig. Das Studio habe Ressourcen und Wissen darüber angehäuft, schrille und erheiternde Action-Spiele zu produzieren, die sich ohne großen Aufwand konsumieren ließen. Man habe sich dafür entschieden, dieses "Signatur-Gameplay" in Judgment weiterleben zu lassen, so Nagoshi und Hosokawa im Interview.

Neben der Ankündigung des Action-Adventures Lost Judgment hat das "Ryu Ga Gotoku Studio" heute auch verraten, wie es mit der Haupt-Reihe Yakuza weitergehen soll. Serienschöpfer Toshihiro Nagoshi und Producer Kazuki Hosokawa verrieten im Gespräch mit ign.com , dass Yakuza-Titel weiter als rundenbasierte Rollenspiele ablaufen sollen - also ähnlich wie bereits in Yakuza: Like a Dragon ab 86,32€ bei kaufen ) , welches Ende 2020 veröffentlicht wurde.