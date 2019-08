The Dark Pictures Anthology: Little Hope: "Wenig Hoffnung" im zweiten Teil der Horror-Reihe - 4Players.de

Am Ende von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan , das ab dem morgigen Freitag erhältlich sein wird, folgt ein kurzes Teaser-Video, das den Nachfolger angekündigt.Demnach wird The Dark Pictures Anthology: Little Hope als nächster Teil der Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Jahr 2020 erscheinen. Der Schauplatz des Horror-Geschehens wird diesmal die Stadt "Little Hope" sein. Zum Test von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan : Eine Fortsetzung von Until Dawn wird es zwar vorerst nicht geben, doch setzt Supermassive Games bei der Dark Picture Anthology auf das gleiche Konzept. Dabei dosiert man den Horror aber jetzt häppchenweise in kompakten und inhaltlich unabhängigen Episoden. Ob uns der Auftakt mit Man of Medan das Fürchten gelehrt hat, lest ihr im Test