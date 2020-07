The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Release für Ende Oktober datiert

Das Limited-Edition Bundle, das nur bei teilnehmenden Händlern erhältlich ist, beinhaltet die Spiele Little Hope und Man of Medan, eine Stoffkarte, zwei Sammler-Pins und ein Steelcase mit vier Fächern

Die Collector’s Edition beinhaltet das Spiel Little Hope, eine Stoffkarte, zwei Sammler-Pins, ein Steelcase mit vier Fächern und eine Replika von Marys Puppe. Diese Edition ist exklusiv im E-Commerce Store von BANDAI NAMCO Entertainment erhältlich

Pre-Order Bonus: Early Access zum Curator's Cut (Bisher nicht zugängliche Szenen aus der Perspektive anderer Charaktere)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober für PC (digital), PS4 sowie Xbox One - und damit etwas später als ursprünglich erwartet. Das hat Publisher Bandai Namco Entertainment Europe bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um das zweite Spiel aus der Reihe, die im vergangenen Jahr mit Man of Medan ihren Anfang nahm und bei Supermassive Games (Until Dawn) entsteht.Erneut darf man das cineastische Abenteuer mit Horror-Flair nicht nur alleine, sondern auch zu zweit im Online-Koop oder einem lokalen "Filmabend" für bis zu fünf Teilnehmer erleben. Zur Handlung heißt es: "Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gestrandet und können sie aufgrund eines mysteriösen Nebels nicht mehr verlassen. Sie suchen verzweifelt nach einem Ausweg, doch Visionen von der dunklen und verstörenden Vergangenheit der Stadt lauern hinter jeder Ecke. Um zu überleben, müssen sie die Geheimnisse, die diese düsteren Erscheinungen umgeben, enthüllen, bevor die bösartigen Kräfte ihre Seelen in die Hölle entführen."Das Spiel wird in drei Editionen erscheinen: Standard, Limited und Collector's. Hier eine Übersicht über die Inhalte und Vorbesteller-Boni:Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer