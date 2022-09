The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Kostenloses Update für Man of Medan und Little Hope erschienen

Wie Supermassive Games und Publisher Bandai Namco ankündigen, erscheint heute ein kostenloses Update für die ersten beiden interaktiven Adventure der Dark Pictures Anthology Man of Medan und Little Hope Das Inhaltsupdate soll die Benutzerfläche und Interaktionen verbessern und Laufgeschwindigkeiten erhöhen. Auch die Artworks der Vorahnungen wurden angepasst. Hinzu kommen neue Schwierigkeitseinstellungen, QTE-Warnungen und mehr Accessibility-Optionen. Man of Medan erhält mit "Flooded" außerdem ein komplett neues Kapitel, das neues Gameplay und somit auch Tode für das Hauptspiel bietet.Ab heute sind Man of Medan und Little Hope außerdem digital auf PS5 und Xbox Series erhältlich. Das neuste Spiel der Reihe The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me wird am 18. November 2022 erscheinen.