Superliminal: Perspektivisches Rätseln startet auf PS4, Xbox One und Switch

Screenshot - Superliminal (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Superliminal (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Superliminal (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Superliminal (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Superliminal (PC, PS4, Switch, One)

Am 7. Juli 2020 haben Pillow Castle Games das bereits für PC ( Epic Games Store ) erschienene Rätselspiel Superliminal auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop und im Microsoft Store wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 17,99 Euro bzw. 19,99 Euro gewährt. Im PlayStation Store werden 20,99 Euro fällig. Auf Steam soll der Start im November erfolgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Während du um 3 Uhr morgens vor dem Fernseher einschläfst, nimmst du noch vage den Werbespot zum Somnasculpt-Traumtherapieprogramm von Dr. Pierce wahr. Als du deine Augen öffnest, träumst du bereits und beginnst die erste Phase dieses experimentellen Programms. Willkommen bei Superliminal.Superliminal ist ein Rätselspiel aus der Ego-Perspektive, das auf erzwungener Perspektive und optischen Täuschungen basiert. Mit den Rätseln in diesem Spiel erlebst du das Unerwartete. Um aus dem Traum zu erwachen, musst du deine Perspektive ändern und unkonventionell denken."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch