Shovel Knight Dig: Die Pixel-Schaufel bekommt einen Nachfolger - 4Players.de

Entwickler Nitrome und Publisher Yacht Club Games machen gemeinsame Sache, um die moderne Pixel-Legende des beliebten Ritters mit der Schaufel weiterzuführen. Wann oder auf welchen Plattformen das frisch angekündigte Shovel Knight Dig erscheint, wird noch nicht verraten, wohl aber inhaltliche Details.Die neue Geschichte soll erstmals "glorreiche vielfarbige Pixelgrafik und Sound" bieten, was auch immer das bedeuten mag. Konkreter wirken die Schlagworte "flüssige Animationen, dynamisches Herauszoomen, Rotationen und parallax scrollende Ebenen", welche "die bislang überzeugenste Shovel-Knight-Welt" erzeugen sollen. Des Weiteren scheint prozedurale Level-Generierung eine wichtige Rolle zu spielen:"Jedes Abenteuer ist anders! Die Levels in Shovel Knight Dig wurden sorgfältig von Hand gefertigt und dann mit Hilfe von "Proprietary Generation Techniques" zusammengestickt, um einen unendlich großen Wiederspielwert zu schaffen." Zur offiziellen Website geht es hier . Freudig verkündet wird zudem die neue Richtung "unten", in die man neuerdings graben darf - inklusive neuer Speed-Shovel-Mechaniken! Die Geschichte dreht sich um Drill Knight und seine niederträchtige Grab-Bande, welche Shovel Knight's friedvolles Camp zerbersten und seine Beute stehlen. Also schnappt sich der Schaufelritter natürlich seinen altbewährten Spaten und tunnelt ihnen hinterher: