Shovel Knight Dig: Der Schaufelritter begibt sich 2021 auf die Jagd nach der Grab-Bande

Mit Shovel Knight Dig arbeiten Entwickler Nitrome und Publisher Yacht Club Games an einem weiteren Abenteuer des Schaufelritters. Das Spiel soll 2021 erscheinen. Plattformen wurden noch nicht offiziell genannt, da aber ein Artikel im englischen PlayStation Blog aufgetaucht ist, kann von einer PS4-Umsetzung ausgegangen werden. Auf der PAX West 2019 konnte es zudem auf Switch angespielt werden.Bei der heutigen Präsentation ist ein weiterer Charakter vorgestellt worden: Hive Knight. Auf diesen Höhlenforscher, der immer mit seinem treuen Partner "Beeto" unterwegs ist, wird man irgendwo im Spiel treffen. Durch die Teamarbeit sowie speziell modifizierten Rüstungen kann der "Bienenstock-Ritter" fliegen und wie ein Insekt kämpfen, vor allem wenn der blaue Schaufelritter sich in sein Territorium vorwagt.Die neue Geschichte soll erstmals "glorreiche vielfarbige Pixelgrafik und Sound" bieten, was auch immer das bedeuten mag. Konkreter wirken die Schlagworte "flüssige Animationen, dynamisches Herauszoomen, Rotationen und parallax scrollende Ebenen", welche "die bislang überzeugendste Shovel-Knight-Welt" erzeugen sollen. Des Weiteren scheint prozedurale Level-Generierung eine wichtige Rolle zu spielen. Freudig verkündet wird zudem die neue Richtung "unten", in die man neuerdings graben darf - inklusive neuer Speed-Shovel-Mechaniken. Die Geschichte dreht sich um Drill Knight und seine niederträchtige Grab-Bande, welche Shovel Knight's friedvolles Camp zerbersten und seine Beute stehlen. Also schnappt sich der Schaufelritter natürlich seinen altbewährten Spaten und tunnelt ihnen hinterher.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer