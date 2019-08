Heave Ho: Elastisches Partyspiel auf PC und Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC) Screenshot - Heave Ho (PC)

Le Cartel und Devolver Digital haben ihr Multiplayer-Geschicklichkeitsspiel Heave Ho am 29. August 2019 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam GOG sowie im Humble Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro), im eShop nicht.Die Macher beschreiben ihr Partyspiel wie folgt: "Heave Ho hält eine spannende Aufgabe - mit einem einfachem Ziel - für bis zu vier Spieler bereit: nicht in den Tod zu stürzen. Die Spieler müssen ihre eigenen beiden Hände und den ausgestreckten Griff ihrer Freunde benutzen, um in jedem Level nach dem Sieg zu greifen. Man fasst sich gegenseitig an den Händen, klettert über baumelnde Körper und schwingt sich und seine Freunde in einer wackeligen, baumeligen Masse von Gliedmaßen in Sicherheit. Im Editor mit allerlei stylischen Accessoires und verrückter Ausstattung kann man den eigenen Charakter individuell anpassen - ein vergeblicher Versuch, sich daran zu erinnern, wer man ist und welche der Hände das Einzige ist, das einen vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer