Monster Sanctuary: Pokémon trifft auf Metroidvania: 2D-Rollenspiel startet in den Early Access - 4Players.de

Das mit mehr als 80.000 Euro über dem Zielbetrag überaus erfolgreich via Kickstarterter finanzierte 2D-Rollenspiel Monster Sanctuary vom deutschen Entwicklerstudio Moi Rai Games ist am 28. August 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo es noch bis zum 4. September mit einem Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis (14,39 Euro statt 15,99 Euro) erworben werden kann. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar.Die Vorabphase soll mindestens ein Jahr dauern. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 82 Reviews positiv). Die Macher beschreiben ihr Spiel als Monsterzähm-Rollenspiel mit taktischen Gruppenkämpfen (3-gegen-3) und einer Erkundung der Spielwelt im Metroidvania-Stil. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer