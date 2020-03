Monster Sanctuary: Magma-Chamber-Update: Feurige Monster können gezähmt werden

Für die Early-Access-Version von Monster Sanctuary ist das Magma-Chamber-Update veröffentlicht worden. Das vierte Inhaltsupdate umfasst ein feuriges Gebiet mit acht ebenso feurigen Monstern, eine neue Story-Quest, zwei zusätzliche Keeper-Duelle und einen Champion-Kampf gegen einen dämonischen Krieger. Alle 61 bisherigen Monster verfügen fortan über ihre jeweiligen Tier-5-Fähigkeiten. Auch eine neue PvP-Saison und ein Goblin-Händler werden versprochen. Das Change-Log findet ihr hier Monster Sanctuary vom deutschen Entwicklerstudio Moi Rai Games und Team17 Digital ist am 28. August 2019 in den Early Access auf Steam gestartet. Das Spiel ist eine Mischung aus Monsterzähmung plus Kämpfe à la Pokémon und einem 2D-Metroidvania-Platformer in einer Sidescroller-Pixelwelt. Eine kostenlose Demo ist bei Steam verfügbar. Die Early-Access-Rückmeldungen via Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (96 Prozent der 897 Nutzerreviews sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Magma Chamber Update Trailer