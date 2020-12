Monster Sanctuary: Metroidvania-Rollenspiel mit zähmbaren Monstern lässt den Early Access hinter sich

Erkunde eine von Metroidvania inspirierte Welt - Die Kräfte deiner Monster ermöglichen es dir, die Welt zu erforschen und zu erweitern. Zerschneide Ranken, reiße Wände nieder und rutsche über Gräben - und alles mithilfe deiner Monster.

Stelle dein Team zusammen - Brüte, sammle und trainiere Monster aus der ganzen Welt und stelle dein Team zusammen. Jedes Monster verfügt über einen individuellen Fähigkeitenbaum, sodass du dein Team anpassen und gestalten kannst.

Miss dich in taktischen 3VS.3-Kämpfen - Greife strategisch an, um die maximale Effizienz zu erzielen, und kombiniere deine Angriffe für Combos.Entdecke durch Ausprobieren die besten Combos und erhalte die seltensten Monstereier.

Bekämpfe Monsterhüter aus der ganzen Welt! - Stell dein Können und dein Geschick in epischen Online-Kämpfen gegen andere Spieler unter Beweis! Sammle und trainiere Monster, reize ihre Fähigkeitenbäume aus und kämpfe, bis nur noch deine Monster stehen.

Am 7. bzw. 8. Dezember 2020 haben die deutschen Entwickler Moi Rai Games zusammen mit Team17 das 2D-Rollenspiel Monster Sanctuary ab 16,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access damit nach mehr als 15 Monaten offiziell beendet. Via Steam , wo auch eine kostenlose Demo erhältlich ist, Microsoft Store eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Außerdem ist der Titel im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 94 Prozent von 1.793 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Monsterzähmung trifft auf Metroidvania. Sammle, trainiere und bekämpfe Monster in einer traumhaften Sidescroller-Pixelwelt. Wählen Sie Ihren spektralen Vertrauten und treten Sie in die Fußstapfen Ihrer Vorfahren, um ein Monsterbewahrer zu werden und das Monsterheiligtum zu retten. Begib dich auf ein episches Abenteuer mit den Kräften der Monster, die du sammelst, und dem Team, das du aufbaust, um eine immer größer werdende Welt freizuschalten. Auf Ihrer Suche nach dem ultimativen Monsterbewahrer werden Sie die Ursache eines Rätsels aufdecken, das den Frieden zwischen Menschen und Monstern bedroht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer