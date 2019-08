Until You Fall: Early-Access-Start der Magie- und Schwertkampf-Action - 4Players.de

Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive) Screenshot - Until You Fall (HTCVive)

Die mit Oculus Rift und HTC Vive kompatible Kampf-Action Until You Fall von Schell Games ist am 27. August 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie noch bis zum 3. September mit 20 Prozent Launch-Rabatt auf den Verkaufspreis (13,43 Euro statt 16,79 Euro) angeboten wird. Das Ende der Vorabphase ist für 2020 geplant. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 90 Reviews positiv).Im Spiel könne man sich mit zwei beliebigen Waffen ausrüsten und so seinen eigenen Kampfstil bestimmen. Neben individuell modifizier- und aufrüstbaren Waffen werden zufällige Räume, Belohnungen und Gegnerkonfigurationen versprochen, die jeden Durchlauf einzigartig machen sollen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer