Until You Fall: VR-Schwertkämpfe verlassen im Herbst den Early Access; PSVR- und Quest-Umsetzungen geplant

Schell Games ist u.a. für sein VR-Puzzlespiel I Expect You to Die im Escape-Room-Stil bekannt. Seit dem Early-Access-Start von Until You Fall beschäftigt sich der Hersteller aber auch mit actionreichen "Roguelite"-Schwertkämpfen. Gestern wurde auf der offiziellen Website das Ende der Frühzugangs-Phase für den Herbst 2020 angekündigt.Die Vollversion soll im Herbst zusammen mit den zwei frisch angekündigten Umsetzungen für PSVR und Oculus Quest erscheinen. Das Update 1.0 bringe Performance-Optimierungen, Erfolge, Balance-Updates, Bug-Fixes sowie Updates der "Lebensqualität" mit sich. Zum Start wird der Preis auf allen Plattformen 24,99 Dollar betragen; Schnäppchenjäger können auf Steam noch bis zum 9. Juli für 10,07 Euro zuschlagen.Im Spiel kann man sich mit zwei beliebigen Waffen ausrüsten und so seinen eigenen Kampfstil bestimmen. Neben individuell modifizier- und aufrüstbaren Waffen werden zufällige Räume, Belohnungen und Gegnerkonfigurationen versprochen, die jeden Durchlauf einzigartig machen sollen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer