Until You Fall: Hack & Slash erscheint Ende September für PSVR

Until You Fall, das Hack & Slash mit Roguelite-Elemten und für VR, hat einen Releasetermin: Wie Gematsu meldet, darf man sich ab dem 29. September auf PSVR in den vier Klassen Tactician, Bruiser, Rogue und Spellsword austoben. Da die Informationen vom PlayStation Blog stammt, ist es durchaus denkbar, dass auch die PC-Version am gleichen Tag vom Early Access in die Vollversion übergeht.Auf Steam kann man bereits seit Ende August 2019 in die VR-Kämpfe hinein schnuppern. Seitdem hat das Spiel bei Nutzern im Durchschnitt einen "äußerst positiven" Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer