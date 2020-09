Until You Fall: Magie- und Schwertkampf-Action startet auf PSVR und Quest

Intensives physisches Gameplay - bleib aktiv, um am Leben zu bleiben

Jede Runde bietet zufällige Belohnungen, Power-ups, Gegnerkonfigurationen und Räume - keine Runde gleicht der anderen

Bewaffne dich mit einer Auswahl mächtiger Waffen und stürze dich mit deinem eigenen, einzigartigen Kampfstil ins Getümmel

Der Synthwave-Soundtrack hält dich während und außerhalb des Spiels in Bewegung. Hol dir den Original-Soundtrack kostenlos auf den meisten digitalen Streaming-Musikplattformen

Begegne verschiedenen verdorbenen Monstrositäten, die jeweils unterschiedliche Strategien erfordern, um sie zu besiegen

Kämpfe dich durch eine Vielzahl wunderschöner, neonfarbener Umgebungen

Anpassbare Komfort- und Zugangsoptionen helfen dir, dich in VR bequem zu bewegen und zu kämpfen

Am 29. September 2020 haben Schell Games ihr VR-Schwertkampfspiel Until You Fall für PlayStation VR sowie Oculus Quest veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store und Oculus Store kostet jeweils 24,99 Euro. Die Versionen für Oculus Rift ( Oculus Store ), HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality ( Steam ) befinden sich hingegen noch im Early Access. Die Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind bis dato "äußerst positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 1.190 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Until You Fall ist ein Arcade-inspirierter VR-Hack-and-Slash-Rogue-lite, der dich dazu zwingt, deinen eigenen Kampfstil zu finden und zu meistern, um stundenlangen wilden, kinetischen Spaß zu erleben.Bereite dich auf den Kampf deines Lebens vor. Bewege deine Arme und deinen Körper zum Synthwave-Soundtrack, während du auf deinem Weg tiefer in das Herz einer Neon-Fantasiewelt voller mit Magie durchtränkter Monster angreifst, blockst, zauberst und ausweichst. Rüste dich mit einer Vielzahl von Gameplay-verändernden Waffen aus, während du weiter an Stärke gewinnst und die Monstrositäten niederstreckst, die in dieser geheimnisvollen Welt lauern."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PSVR