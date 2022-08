Homeworld 3: Gearbox zeigt "brandneuen Look" seines neuen Echtzeit-Strategiespiels

Homeworld 3 erhält neuen Trailer

In der ersten hälfte des kommenden Jahres soll es endlich so weit sein. "Strategisch, wunderschön aufgearbeitet und einzigartig" kündigt sich der neue Teil der Homeworld-Reihe an.Fast 20 Jahre ist es nun her, dass Relic und Sierra Homeworld 2 auf den Markt brachten. Die Entwickler von Blackbird zeigten 2016 mit Deserts of Kharak, was dem Franchise noch fehlte. Nach langem warten können sich die Fans nun endlich auch auf den dritten Teil der Hauptreihe gefasst machen. Ihn kündigte Gearbox schon Mitte 2019 an, nun wissen wir mehr."Die Kesura-Oase wird ihrem Namen nicht gerecht, nachdem sie von Kalan-Räubern überfallen wurde", schreibt der Publisher in der Beschreibung seines neuen Trailers auf YouTube und gibt damit einen ersten Einblick in die Herausforderungen, die dich mit Homeworld 3 erwarten. "Lerne, wie du die Hit-and-Run-Taktik überlisten kannst und überlebe, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Homeworld 3, das kultige RTS in 3D, erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2023."Die preisgekrönte Sci-Fi-Reihe erfreute sich schon in der Vergangenheit großer Beliebtheit. Nun verspricht Geoff Keighley, Host der Gamescom: Opening Night Live, einen "brandneuen Look". In dem neuen Echtzeit-Strategiespiel übernimmst du ab der ersten Hälfte 2023 abermals das Kommando über deine Flotte und stürzt dich in atemberaubende Weltraumschlachten. Auf Steam verspricht Gearbox Publishing eine "preisgekrönte Story galaktischen Ausmaßes".