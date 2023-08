Homeworld 3: Rogue-Like und Echtzeit-Strategie treffen im neuen War Games-Modus zusammen

Homeworld 3: Willkommen in den War Games



Auf derhatte ich dank der tollen Leute von Blackbird Interactive und Gearbox Software die Möglichkeit, den neuenWar Games vonanzuspielen. Zusammen mit einem weiteren Redakteur kämpfte ich mich knapp 30 Minuten durch die Weiten des Weltraums.Für mich war es der erste spielerische Kontakt mit der Reihe, weshalb mich die Entwickler glücklicherweise tatkräftig unterstützten und mich vor dem eigentlichen Event ein kleines, verständliches Tutorial spielen ließen. So konnte ich mich schnell mit der 3D-Steuerung vertraut machen und in deneinsteigen.Besonders die Ankündigung des War Games-Modus in Homeworld 3 hat mich persönlich sehr gefreut. Da ich einerseitsmag, vor allem aber eine Leidenschaft füraller Art habe, wollte ich diese Mischung aus beiden Genres unbedingt selbst ausprobieren.Der Modus ist relativ simpel aufgebaut, bietet aber dennoch. Ihr startet mit der Auswahl eurer Flotte, hier gibt es anfangs noch keine große Vielfalt. Mit der Zeit levelt ihr euren Commander auf und schaltet so weitere Flotten und Upgrades frei. Habt ihr und eureeure Wahl getroffen, geht es direkt in die erste von insgesamt drei Missionen. Für die einsamen Wölfe unter euch gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den neuen Moduszu spielen.Insgesamt gibt es in jeder Runde drei Missionen, die nacheinander gespielt werden. Jede einzelne davon hat unterschiedliche Ziele, die infür jede neue Runde ausgewählt werden. Im Laufe einer Mission sammelt ihr Ressourcen, baut eure Flotte aus und schaltetfrei. Während ihr eure Missionen erfüllt, werdet ihr also immer stärker und bekommt im Gegenzug immer stärkere Gegner.Wenn ihr die dritte Mission erfolgreich gemeistert habt, erscheint eine Art, den ihr besiegen müsst. Habt ihr das geschafft, ist die Runde beendet und ihr erhaltet Erfahrungspunkte. Danach könnt ihr wieder von vorne anfangen und mit neuen Missionen, Einheiten und Upgrades einen völlig neuen Versuch starten, eben wie in einem typischen Rogue-Like.Insgesamt hat mir das Spielerlebnis sehr gut gefallen, die Runden liefen zügig, hatten einenund waren auch für Anfänger spielerisch gut zu bewältigen. Auch die relativvon ca. 30 Minuten empfand ich als positiv. Wenn die Kampagne und der PvP-Modus ähnlich gut werden, hat Homeworld 3 definitiv großes Potenzial. Mein Kollegenoch einen weiteren lang erwarteten Titel anspielen.