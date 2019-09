Gear.Club Unlimited 2 Porsche Edition: Erweiterte Edition mit Porsche-Kampagne angekündigt - 4Players.de

Arrows Pack: Ford Mustang Police, Alfa Romeo 8C Competizione Ahoy, Jaguar F-Type R Elite GTS und Sticker-Set 'Arrows'

Checker Pack: BMW M4 Coupe Wave, Dodge Challenger Menthol Green, Lotus Exige S English Racing und Stickers-Set 'Checker'

Hazard Pack: Challenger Sherif, BMW Z4 Rodster Red Camo, Mercedes-AMG C 63 S Coupé Paint Stroke und Sticker-Set 'Hazard'

Wings Pack: BMW M4 Coupé Loyal 1, McLaren 570S Humble Bee, Ruf CTR 3 Model 03 und Sticker-Set 'Wings'

Free Pack: Dodge Challenger Shark Fin und Ford Mustang GT 2015 GT 300

Mit der Gear.Club Unlimited 2 Porsche Edition ist eine erweiterte Edition von Gear.Club Unlimited 2 für Nintendo Switch angekündigt worden. Die Porsche Edition wird am 14. November 2019 erscheinen und den neuen Kampagnen-Modus "Die Porsche Serie" mit Jahreszeiten-Wechsel enthalten. Außerdem werden zahlreiche Porsche-Modelle in jedem Spielmodus verfügbar sein. Alle DLCs von Gear.Club Unlimited 2 sind ebenso enthalten.DLC Inhalte:Produktbeschreibung von Gear.Club Unlimited 2: "Auf 3.000 Kilometern Rennstrecke können Geschwindigkeitsliebhaber eine riesige und abwechslungsreiche Spielwelt entdecken. In 250 Rennen inklusive Meisterschaften, Missionen und Herausforderungen erleben sie steile Berghänge, einen ausgedehnten Nationalpark, eine glühend heiße Wüste oder malerische Küstenstraßen. Egal ob auf Asphalt, bei Eisglätte oder unter Rallye-Bedingungen mit sand-, schmutz- oder schneebedeckten Straßen, in Gear.Club Unlimited 2 wird jedes Rennen das gesamte fahrerische Können seiner Spieler auf die Probe stellen. In der ausgebauten Garage können Spieler ihre Boliden-Sammlung bewundern, die im Laufe der Rennen erworben werden können: Porsche 718 Boxster, 918 Spyder, 911 GT2RS, Dodge Viper, Lotus 3-Eleven, McLaren 72s und viele mehr. Gear Club Unlimited 2 bietet mehr als 50 lizenzierte Wagen, die zu den prestigeträchtigsten Marken der Welt zählen. Rennfahrer können ihre Fahrzeuge zudem vielseitig anpassen. Und zwar nicht nur in visueller Hinsicht, über die Lackierung und die Karosserie, sondern auch in punkto Fahrverhalten, dank der Einstellungsmöglichkeiten an den Motoren."