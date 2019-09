Acron: Attack of the Squirrels!: Asynchrones Mehrspieler-Gekabbel für VR und Smartphones veröffentlicht - 4Players.de

Auf der Gamescom gehörte das lustige Mehrspieler-Chaos Acron: Attack of the Squirrels! zu unseren VR-Highlights der Messe - aufgrund seltsamer Embargo-Regeln durften wir vor Ort aber noch nicht über unsere Eindrücke berichten. Mittlerweile können interessierte Spieler sich selbst ein Bild machen: Die asynchronen Matches zwischen einem VR-Spieler und zwei bis acht Gegnern mit Smartphone in der Hand wurden am Freitag veröffentlicht.