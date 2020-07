Neon Abyss: Gleißende Run'n'Gun-Action ist kampfbereit

Dungeon-Entwicklung - Mit jedem Durchgang können neue Räume, Gegenstände, Bosse, besondere Regeln und sogar neue Enden freigeschaltet werden! Jeder Dungeon ist einzigartig und wird an deinen eigenen Spielstil angepasst.

Unbegrenzte Gegenstandssynergien - Auf deinem Weg durch die Dungeons sind zufällig auftauchende Gegenstände der Schlüssel zum Eindringen ins Abyss. Ihre passiven Effekte können unbegrenzt gestapelt werden, sodass zahlreiche Kombinationen möglich sind, die jeden Durchgang einzigartig machen.

Züchte dir deine eigenen Gefährten - Falls du etwas Gesellschaft auf deiner Reise durch die finsteren Tiefen des Abyss benötigst oder einfach nur jemanden, der dir im Kampf zur Seite steht, kannst du Eier einsammeln, aus denen zufällige Gefährten mit besonderen Fähigkeiten schlüpfen. Wenn du lange genug am Leben bleibst, kannst du sogar sehen, wie sie sich weiterentwickeln!

Minispiele - Du brauchst eine Pause von dem ganzen Monster Abschlachten? Dann versuch's doch mal mit einem Minispiel, durch das du ganz nebenbei auch noch ein paar nützliche Gegenstände sammeln kannst! Klaviervorführungen, Meditationsherausforderungen, Tanzwettbewerbe und mehr erwarteten dich! Und auf einmal ist das Leben gar nicht mehr so langweilig!

Am 14. Juli 2020 haben Team17 und Veewo Games den Roguelike-Plattformer Neon Abyss für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Im Epic Games Store steht die Veröffentlichung noch aus. Die Launch Edition enthält den "Lovable Rogues"-DLC gratis. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 87 Prozent von 192 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Neon Abyss kombiniert rasante Run 'n' Gun-Action mit anspruchsvollen Rogue-Like-Mechaniken, mit dir in der Hauptrolle! Du bist Teil des von Hades höchstpersönlich zusammengestellten Grim Squad, der in die Unterwelt eindringen und die neuen Götter besiegen soll. Der Tod ist hierbei nicht das Ende, denn jedes Mal, wenn du stirbst, erwachst du nur noch stärker wieder zu Leben."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer