Moving Out: "Umzugs-Simulator" in Form von lokalem Partyspiel - 4Players.de

Nicht nur in der Küche kann man sich mit Freunden verkrachen: Moving Out von SMG Studio und DevM Games verlegt das wuselige lokale Mehrspieler-Prinzip von Overcooked ins Szenario eines Umzugs. Nur wer sich gut mit seinen Freunden abspricht, schafft den Großteil der Möbel und Habseligkeiten heile von einer Wohnung in die nächste.