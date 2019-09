Serious Sam Classics: Revolution: Erweitertes Shooter-Doppelpack ballert sich aus dem Early Access - 4Players.de

Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC) Screenshot - Serious Sam Classics: Revolution (PC)

Die erweiterte Shooter-Kompilation Serious Sam Classics: Revolution von Croteam, Alligator Pit und Devolver Digital hat am 30. August 2019 den Early Access auf Steam hinter sich gelassen. Der Download ist für Besitzer der Originalspiele kostenlos, andernfalls werden 8,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von über 1.300 Reviews positiv).Serious Sam Classics: Revolution besteht aus Serious Sam Classic: The First Encounter und Serious Sam Classic: The Second Encounter . Zudem sind acht neue Kampagnen-Karten, zusätzliche Gegner sowie ein neuer Bosskampf an Bord. Als technische Grundlage dient eine aktualisierte Serious Engine 1 mit fortschrittlicher Shader-Unterstützung, voller 64-Bit-Kompatibilität und Steamworks-Integration.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer