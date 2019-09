Crystar: Tränenreiches Action-Rollenspiel für PS4 und PC veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC) Screenshot - Crystar (PC)

FuRyu, Gemdrops und Spike Chunsoft haben das Action-Rollenspiel Crystar , in dem man mit Tränen Angriffe und Ausrüstung verstärkt, am 28. August 2019 für PC ( Steam ) sowie am 30. August für PlayStation 4 ( PlayStation Store ) veröffentlicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 125 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "CRYSTAR ist ein von der FURYU Corporation entwickeltes Action-RPG. Rei kämpft sich durch die Jenseitswelt des Fegefeuers, um Mirai, die kleine Schwester, die sie getötet hat, zu retten. Die einzigartige Spielmechanik von CRYSTAR ermöglicht es dem Spieler, die Macht der Trauer zu nutzen. Benutze Rei's Tränen, um Waffen und Rüstungen herzustellen und einen Wächter zu beschwören, der sie im Kampf beschützt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer