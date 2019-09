Buoyancy: Maritime Aufbau-Strategie legt im Early Access an - 4Players.de

Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC) Screenshot - Buoyancy (PC)

Am 30. August 2019 ist die schwimmende Städtebau-Simulation Buoyancy von Devs on a Boat in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie in acht bis zwölf Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Für den Download werden aktuell 10,79 Euro fällig. Der Preis soll während der Entwicklung stetig angehoben werden.Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 82 Prozent von 69 Reviews positiv). Neben dem Bau einer manövrierbaren Floßstadt werden auch Jagd-, Sammel-, Kampf- und Survival-Elemente inklusive Brände, Krankheiten und Piraten verprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer