Uplay+: Kostenlose Testphase des Abo-Dienstes auf PC gestartet - 4Players.de

Ubisoft hat den Abo-Service Uplay+ auf PC gestartet. Bis zum 30. September 2019 kann der Dienst kostenlos getestet werden ( zur Website ). Um den "kostenlosen Zeitraum" nutzen zu können, wird eine gültige Kreditkarte oder eine Bankverbindung sowie ein Uplay-Account bei Ubisoft benötigt. Das Abonnement muss bis zum 30. September um 11:59 Uhr gekündigt werden, sonst verlängert es sich um einen Monat. Dabei wird der vollständige Betrag des Abonnements (14,99 Euro im Monat) nach dem Ablauf des kostenlosen Zeitraums, also am 1. Oktober 2019, abgebucht.Nutzer von Uplay+ erhalten Zugriff auf über 100 Spiele - sowohl aktuelle als auch ältere Titel. Mit dabei sind Anno 1800, Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition, Far Cry 5 - Gold Edition, Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Siege, The Crew 2 - Gold Edition, The Division 2 - Ultimate Edition, Trials Rising - Gold Edition, Watch Dogs Legion und die Siedler-Reihe. In der Regel werden die "teuersten, digitalen Versionen" mit sämtlichen DLCs und Erweiterungen angeboten. Abonnenten erhalten auch Zugriff auf Beta-Programme und Early-Access-Varianten (drei Tage Vorabzugang). Das Abo soll jederzeit kündbar sein.Letztes aktuelles Video: Trailer