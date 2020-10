Ubisoft+: Neuer Name für den Abo-Dienst Uplay+; Ausdehnung auf Amazon Luna und Google Stadia

Ubisoft wird den bisher nur auf PC verfügbaren Abo-Dienst Uplay+ in Ubisoft+ umbenennen und auf die zwei Streaming-Plattformen Luna und Stadia ausdehnen, zunächst aber nur in den USA. Nutzer aus den Vereinigten Staaten können diesen November mit Amazon Luna und gegen Jahresende mit Google Stadia an der Beta teilnehmen.Das ehemals unter Uplay+ bekannte Abo-Modell wird den Abonnenten weiterhin unbegrenzten Zugang zu seinem stetig wachsenden Katalog an Spielen auf PC bieten. Für 14,99 Euro pro Monat beinhaltet der Dienst den Zugang zu Premium Edition, Klassikern und Neuerscheinungen wie Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion und Immortals Fenyx Rising etc. Mit einem Abonnement wird das Spielen auf mehreren Plattformen möglich sein."Mit Ubisoft+ möchten wir unseren Spielern mehr Möglichkeiten bieten, auf ihre beliebtesten Ubisoft-Spiele zuzugreifen, wo immer und wann immer sie wollen", sagt Alexia Brumé, Associate Director, Subscription. "Diese Beta-Phase mit Stadia und Amazon Luna ist erst der Anfang. Wir sind begeistert, unseren Abonnenten die Möglichkeit bieten zu können, unsere Premium-Editionen, die diesen Herbst erscheinen, mit nur einem Abonnement auf mehreren Plattformen zu spielen."Ubisoft: "Ab dem 10. November beginnt die Beta für Abonnenten in den USA ohne zusätzliche Kosten über ihr aktuelles Abonnement von 14,99 US-Dollar. Sobald Abonnenten einen Antrag auf Amazon Luna stellen und eine Early Access-Einladung erhalten, können sie ihre Konten verknüpfen und die Spiele starten. Bis zum Ende des Jahres werden sie auch in der Lage sein, ausgewählte Ubisoft-Titel auf Stadia zu spielen. Ein Stadia Pro-Abonnement ist nicht erforderlich. Während dieser Beta können die Spieler Ubisoft-Spiele auf ihren Geräten genießen und von dem plattformübergreifenden Fortschritt kommender Titel profitieren, darunter Assassin's Creed Valhalla direkt ab Veröffentlichung."Letztes aktuelles Video: Trailer